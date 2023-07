Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstenfahndung nach der 62-jährigen Verona Heyse aus Hechthausen (Lichtbild in der Anlage)

Hechthausen. Seit dem gestrigen Nachmittag wird die 62-jährige Verona Heyse aus Hechthausen vermisst. Frau Heyse wurde zuletzt im Bereich einer Tagespflegeeinrichtung im Schulweg in Hechthausen gesehen. Suchmaßnahmen, unter anderem mit Hilfe der Feuerwehr, Personenspürhunden und einer Drohne führten bisher nicht zum Auffinden von Frau Heyse. Frau Heyse ist körperlich fit, jedoch nach einer Erkrankung geistig eingeschränkt, in Teilen desorientiert und ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Polizeikommissariat Hemmoor (Telefon 04771 6070) oder an jede andere Polizeidienststelle.

