POL-CUX: Suche nach der Vermissten Maren Holzen (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Bereich Geestland Verkehrsunfall - zwei Personen verletzt Wurster Nordseeküste/Hülsing. Am 28.05.2023 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L129 am Ortsausgang Hülsing in Richtung Imsum. Ein 48-jähriger Geestländer kam mit seinem Moped, sowie seiner 48-jährigen Sozia aus Geestland, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei ...

