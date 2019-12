Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Straßenglätte - 55-Jährige verliert Kontrolle über Pkw + 12-Jähriger räumt Fahrraddiebstahl auf Schulhof ein - Eigentümer gesucht

Cuxhaven (ots)

Straßenglätte - 55-Jährige verliert Kontrolle über Pkw

Wurster Mordseeküste. Freitagfrüh (05.12.2019) gegen 6:15 Uhr kam es auf der L 135 zwischen Holßel und Midlum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Audi-Fahrerin aus Dorum leicht verletzt worden ist. Der Wagen der Fahrerin kam offenkundig aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Seitenraum liegen. Da man zuerst davon ausging, dass die 55-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Midlum und Holßel alarmiert, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort waren. Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug jedoch mit Hilfe von Ersthelfern verlassen. Per Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gabracht. Zur Bergung des Pkw musste die L 135 an der Unfallstelle für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

12-Jähriger räumt Fahrraddiebstahl auf Schulhof ein - Eigentümer gesucht

Cuxhaven. Ein 12-Jähriger räumte bei der Polizei in Cuxhaven ein, dass er am Freitagmorgen (08. November 2019) zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr ein Mountainbike vom Schulgelände der Realschule in der Schulstraße entwendet hat. Das Rad wurde zwischenzeitlich aufgefunden und in Verwahrung genommen. Wem am 8. November das Fahrrad aus dem Fahrradstand der Realschule in Cuxhaven entwendet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 / 5730).

