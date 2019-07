Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven: Geestland/ OT Sievern und Langen Berauscht am Steuer

Cuxhaven (ots)

Am 08.07.2019, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr, führten Beamte des PK Geestland auf der L 135, im Bereich der Ortschaft Holßel und im Stadtgebiet von Langen, Verkehrskontrollen hinsichtlich der Beeinflussung durch Alkohol und/ oder Drogen durch. Insgesamt konnten 2 männliche Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, die eine absolute Fahruntüchtigkeit aufzeigten. Bei einem 39-jähriger Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste konnte ein Atemalkoholwert in Höhe von 1,29 Promille festgestellt werden. Ein 35-jähriger Pole war mit seinem Opel Zafira ebenfalls mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,20 Promille unterwegs.

Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Reckermann PHK

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell