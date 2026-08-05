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POL-H: Bothfeld: Porsche Carerra entwendet - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 03.08.2026, 14:30 Uhr, und Dienstag, 04.08.2026, 10:30 Uhr, einen Porsche Carerra in Hannover-Bothfeld aus einer Tiefgarage entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und möglichen tatverdächtigen Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten die Täter oder Täterinnen das Fahrzeug aus einer Tiefgarage im Conrad-Bube-Weg in Bothfeld.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein silbernes Porsche 911 Carerra 4S Cabrio, auffällig sind außerdem die anthrazitfarbenen Felgen. Der Wert des Porsche wird auf rund 95.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hannover bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /ef, pol

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