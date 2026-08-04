Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Julia K. (21) aus Hannover-Linden vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Hannover (ots)

Seit Sonntag, 02.08.2026, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Limmer nach der 21 Jahre alten Julia K. Die Vermisste wurde zuletzt am Sonntagnachmittag in Hannover-Linden gesehen. Da sie dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist und bislang nicht angetroffen werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der 21-Jährigen.

Julia K. wurde am 02.08.2026 durch eine Bekannte als vermisst gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sie sich am Sonntagnachmittag zuletzt in einer Wohnung zwischen dem Küchengarten und der Bundesstraße 6 in Hannover-Linden auf. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkles, schulterlanges Haar und trägt eine Brille. Welche Kleidung Julia K. zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist derzeit nicht bekannt.

Nach Eingang der Vermisstenmeldung leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei waren mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber in die Suche eingebunden. Da die 21-Jährige dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist, wird eine gesundheitliche Gefahr angenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich Julia K. neben Hannover auch im Bereich Eichsfeld in Nordthüringen aufhalten. Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Wer Julia K. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3915 beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. /ms, trim

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