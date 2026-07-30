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POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Vivian B. aus Döhren vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Hannover (ots)

Seit Donnerstag, 30.07.2026, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Döhren nach der 32 Jahre alten Vivian B. Die Vermisste wurde zuletzt am 29.07.2026 an ihrer Wohnanschrift in Hannover-Döhren gesehen. Da Vivian B. auf medizinische Hilfe angewiesen ist und bislang nicht angetroffen werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der 32-Jährigen.

Vivian B. wurde am 30.07.2026 durch eine Freundin als vermisst gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die 32-Jährige ihre Wohnanschrift nahe der Kreuzung Hildesheimer Straße/Garkenburgstraße in Hannover-Döhren am Vortag zur Mittagszeit und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Die Vermisste ist etwa 1,63 Meter groß, von normaler Statur und hat lange dunkelbraune Haare (mutmaßlich als Zopf getragen). Welche Kleidung Vivian B. zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist derzeit nicht bekannt. Es ist lediglich bekannt, dass sie flache dunkle Turnschuhe sowie eine dunkle Umhängetasche mit auffälligem Muster trägt.

Nach Eingang der Vermisstenmeldung leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei waren diverse Streifenwagenbesatzungen im gesamten Stadtgebiet in die Suche eingebunden. Da Vivian B. auf medizinische Hilfe angewiesen ist, kann eine Notlage nicht ausgeschlossen werden.

Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Wer Vivian B. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3615 beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. /ms, pol

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