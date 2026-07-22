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POL-H: Wedemark: 87-Jähriger aus Scherenbostel vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

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Hannover (ots)

Seit Mittwochabend, 22.07.2026, sucht die Polizei nach dem 87-jährigen Adolf E. aus dem Wedemärker Ortsteil Scherenbostel. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht Fotos des Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Mellendorf verließ Adolf E. gegen 18:00 Uhr seine Wohnanschrift in Scherenbostel in unbekannte Richtung. Angehörige meldeten den Senior als vermisst. Seit etwa 20:00 Uhr ist die Polizei in die Suche eingebunden. Es ist nicht auszuschließen, dass Adolf E. mit Einbruch der Dunkelheit orientierungslos ist und auf Hilfe angewiesen sein könnte. Zudem ist seine Bekleidung den derzeitigen Witterungsverhältnissen nicht angemessen.

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Diese wurden unter anderem durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers unterstützt. Bislang verliefen die Suchmaßnahmen jedoch ohne Erfolg.

Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat graue Haare sowie einen grauen Bart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine beige Hose, ein bunt kariertes Hemd sowie Pantoletten.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Adolf E. gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich beim Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer 05130 977-0 oder über den Notruf 110 zu melden./ pol

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