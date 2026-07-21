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POL-H: Oststadt: Öffentlichkeitsfahndung: 67-Jähriger aus Pflegeheim vermisst - Wer hat ihn gesehen?

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Hannover (ots)

Seit Dienstag, 21.07.2026, sucht die Polizei Hannover öffentlich mit Fotos nach dem 67-jährigen Peter D. Dieser ist seit Montagmittag, 20.07.2026, aus einem Pflegeheim in der Nähe Lister Meile/Weißekreuzplatz abgängig. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden des Senioren geführt haben, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste ist ca. 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Seine Haare und sein Vollbart, den er kurz rasiert trägt, sind grau. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und blaue Turnschuhe mit weißen Streifen und Sohlen. Auf dem Kopf trug er eine blaue Schirmmütze. Peter D. ist orientierungslos und dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Bei Antreffen oder Sichtung des Vermissten werden Zeugeninnen und Zeugen gebeten, sich entweder bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2720 oder über den Notruf 110 zu melden. /ef, pol

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