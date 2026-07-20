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POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 81-Jährige aus Senioreneinrichtung vermisst - Wer kann Hinweise geben?

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Hannover (ots)

Seit Samstag, 18.07.2026, sucht die Polizei nach einer 81-Jährigen, die aus einer Senioreneinrichtung im Müdener Weg abgängig ist. Udyta A.-H. ist dringend auf Medikamente angewiesen. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden der Seniorin geführt haben, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Hannover-Kleefeld wurde Udyta A.-H. zuletzt am 18.07.2026 gegen 18:45 Uhr in der Senioreneinrichtung gesehen. Bei erneuter Überprüfung stellten die Mitarbeiter fest, dass sie in unbekannte Richtung verschwunden war. Bisherige Suchmaßnahmen an der Wohnanschrift und in der näheren Umgebung verliefen negativ.

Die Vermisste ist circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Die Brillenträgerin hatte ihre grauen Haare zu Zöpfen geflochten. Mutmaßlich trug sie bei ihrem Verschwinden ein Karohemd und eine helle bzw. beige Hose. Die Seniorin ist eingeschränkt gehfähig und orientierungslos.

Bei Antreffen oder Sichtung der Vermissten werden Zeugen gebeten, sich entweder beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 oder über den Notruf 110 zu melden. /nash

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