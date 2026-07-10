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POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Nach Schüssen in Groß-Buchholz - Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigem

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Hannover (ots)

Mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Hannover seit Freitag, 10.07.2026, nach dem Tatverdächtigen El-Kerim C. Dieser soll in der Nacht zu Samstag, 04.07.2026, in Groß-Buchholz auf ein mit einer Personengruppe besetztes Fahrzeug geschossen haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6311542).

Der 23-jährige El-Kerim C. ist männlich, 1,62 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat braune Augen und zum Zeitpunkt der Tat trug er einen schwarzen Vollbart. Auffällig sind außerdem Tattoos auf seiner rechten Hand und auf der linken Halsseite, welches arabische Schriftzeichen zeigt (siehe Foto).

Aufgrund der zurückliegenden Tat sowie der Möglichkeit, dass der Gesucht eine Schusswaffe bei sich trägt, ist bei dem 23-Jährigen von einem hohem Aggressionspotenzial auszugehen. Deshalb warnt die Polizei ausdrücklich davor, den Mann eigenständig anzusprechen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Mann und dessen Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden oder den Notruf 110 zu wählen. /ef, ram

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