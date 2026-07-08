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POL-H: Bornum: Unbekannte stehlen Radlader von Baustellengelände - Polizei sucht Zeugen

POL-H: Bornum: Unbekannte stehlen Radlader von Baustellengelände - Polizei sucht Zeugen
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Hannover (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend, 03.07.2026, einen Radlader von einem Baustellengelände in Hannover-Bornum gestohlen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 18:21 Uhr und 18:26 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände an der Straße "Am Tönniesberg". Dort stiegen sie in einen gelb-schwarzen Radlader des Herstellers Ahlmann und fuhren damit davon.

Der gestohlene Radlader hat einen Wert von rund 60.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagabend im Bereich der Straße "Am Tönniesberg" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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