Polizeidirektion Hannover

POL-H: Walter R. (74) aus Hannover-Bemerode vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit dem 02.07.2026 sucht das Polizeikommissariat Hannover-Döhren nach dem 74 Jahre alten Walter R. Der Vermisste wurde zuletzt am Mittag in einem Wohnheim in Hannover-Bemerode gesehen. Da Walter R. orientierungslos ist und eine hilflose Lage oder Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto des 74-Jährigen.

Walter R. wurde am 02.07.2026 durch Mitarbeiter eines Wohnheims in Hannover-Bemerode als vermisst gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 74-Jährige die Einrichtung zur Mittagszeit und kehrte anschließend nicht zurück. Möglicherweise ist er auf dem Weg zu seiner alten Wohnanschrift in Neuss.

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und hat kurze graue Haare. Welche Kleidung Walter R. zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, ist derzeit nicht bekannt.

Nach Eingang der Vermisstenmeldung leitete die Polizei Suchmaßnahmen mit mehrere Streifenwagenbesatzungen ein. Da Walter R. orientierungslos ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen oder gefährdenden Lage befindet. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto des Vermissten.

Wer Walter R. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3615 beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell