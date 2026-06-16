Polizeidirektion Hannover

POL-H: Johanna F. (16) vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Hannover (ots)

Seit dem 07.06.2026 sucht die Polizeiinspektion Hannover nach der 16-jährigen Johanna F. Die Jugendliche wurde zuletzt an ihrem Elternhaus in der Drostestraße im hannoverschen Stadtteil List gesehen. Da die Minderjährige seit mehreren Tagen verschwunden ist und eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Johanna F. wurde am 07.06.2026 als vermisst gemeldet. Die 16-Jährige verließ ihr Elternhaus in der Drostestraße in Hannover-List und kehrte seitdem nicht zurück. Umfangreiche Ermittlungen sowie zahlreiche Überprüfungen möglicher Aufenthaltsorte führten bislang nicht zu ihrem Antreffen.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, von schlanker Statur, hat lange blonde Haare und trägt eine Brille. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist nicht bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich die Jugendliche bei einem Bekannten aufhalten. Konkrete Hinweise hierzu liegen derzeit jedoch nicht vor. Aus datenschutzrechtlichen Gründen veröffentlicht die Polizei daher noch keine weiteren Informationen zu dieser Person.

Die Polizei hat mit zahlreichen Kräften nach der Vermissten gesucht. Aufgrund ihres Alters und der Dauer ihrer Abwesenheit kann eine Gefährdung der Vermissten nicht ausgeschlossen werden. Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Wer Johanna F. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2720 bei der Polizeiinspektion Hannover zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. /ms, nash

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