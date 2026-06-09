Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: Brand zerstört leerstehende Lagerhalle - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Nacht zu Montag, 08.06.2026, ist in Wunstorf eine leerstehende Lagerhalle durch einen Brand weitgehend zerstört worden. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Lokführer gegen 23:00 Uhr das Feuer auf einem ehemaligen Betriebsgelände an der Bahnhofstraße und verständigte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil der zweigeschossigen Lagerhalle bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit einem Großaufgebot. Die Löscharbeiten dauerten über mehrere Stunden an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner über entsprechende Warnmeldungen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Durch den Brand und die Löscharbeiten kam es zudem zeitweise zu Beeinträchtigungen des angrenzenden Bahnverkehrs.

Die Lagerhalle wurde durch das Feuer weitgehend zerstört. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte nach ersten Schätzungen jedoch deutlich im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte das Feuer durch menschliches Handeln verursacht worden sein. Ob es sich hierbei um Vorsatz oder Fahrlässigkeit handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Bahnhofstraße Beobachtungen gemacht haben, oder sonstige Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /dok, ram

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