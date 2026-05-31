Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 47-Jähriger in Laatzen vermisst - Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise geben?

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Hannover (ots)

Die Polizei in Laatzen bittet bei der Fahndung nach einem vermissten Mann die Bevölkerung um Mithilfe. Möglicherweise hielt oder hält er sich nach wie vor im Bereich der Leinemasch auf. Eine Eigengefährdung ist anzunehmen. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden um entsprechende Hinweise gebeten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Laatzen hatte ein Mitarbeiter eines Wohnprojektes am Samstag zuletzt Kontakt mit dem 47-Jährigen in einer Wohnung an der Hildesheimer Straße, um ihm eine negative Nachricht zu überbringen. Anschließend meldete sich der Zeuge gegen 18:50 Uhr bei der Polizei, weil er sich Sorgen um den psychischen Zustand des Mannes machte, der sich praktisch mitten im Gespräch plötzlich verabschiedete und angab, in die Leinemasch laufen zu wollen. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einer Eigengefährdung des Vermissten auszugehen.

Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein und hatte zwischenzeitlich auch telefonischen Kontakt zu dem 47-Jährigen. Daraufhin wurde ein Gebiet von Rethen bis zur Leinemasch in Laatzen-Grasdorf abgesucht. Jedoch wurden keine Feststellungen gemacht. Auch der Einsatz eines Hubschraubers führte nicht zum Auffinden des Mannes.

Der vermisste Peter S. ist circa 1,75 Meter groß, hat eine etwas untersetzte Statur und trägt kurze schwarze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem hellen T-Shirt und einer hellen Hose bekleidet. Zudem hatte er einen hellen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Laatzen unter Telefon 0511 109-4315 oder unter Notruf 110 zu melden. /ram

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