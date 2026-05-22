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POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Jugendliche nach Arztbesuch im Bereich Hannover-Wülfel vermisst

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Jugendliche nach Arztbesuch im Bereich Hannover-Wülfel vermisst
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Hannover (ots)

Die Polizei Hannover bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Honya A. aus Hannover und veröffentlicht dafür ein Foto der Gesuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren wurde die Jugendliche am Freitagmittag, 22.05.2026, im hannoverschen Stadtteil Wülfel zuletzt gesehen.

Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die 15-Jährige könnte dringend auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,65 Meter groß
   - normale bis schlanke Statur
   - lange schwarze lockige Haare, zu einem Zopf gebunden
   - Brillenträgerin
   - bekleidet mit einem schwarzen Hoodie sowie einer blauen Jeans 
     mit Schlag

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder die Jugendliche gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Rufnummer 0511 109-3615 oder bei akuter Sichtung beim polizeilichen Notruf unter 110 zu melden./ pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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