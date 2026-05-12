Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 46-Jähriger aus Krankenhaus vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

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Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht seit Montagabend, 11.05.2026, nach dem 46 Jahre alten David A., der aus einem Krankenhaus im hannoverschen Stadtteil Kirchrode verschwunden ist. Der Mann befand sich dort in stationärer Behandlung und verließ das Krankenhaus, obwohl eine weitere medizinische Versorgung notwendig war. Aufgrund der dringend erforderlichen medizinischen Weiterbehandlung und der ausbleibenden Medikamenteneinnahme ist von einer akuten Lebensgefahr auszugehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover wurde das Verschwinden des 46-Jährigen am Montag, 11.05.2026, gegen 17:00 Uhr bemerkt. Der Mann war zuvor stationär in einem Krankenhaus im Stadtteil Kirchrode aufgenommen worden. Nach Angaben des Krankenhauses ist er dringend auf die weitere Einnahme von Medikamenten angewiesen. Sollte die Weiterbehandlung ausbleiben, kann sich sein Gesundheitszustand erheblich verschlechtern.

Die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein, die bisher nicht zum Auffinden von David A. geführt haben. Nach aktuellen Erkenntnissen hält sich der Mann regelmäßig im Stadtgebiet von Hannover in Bahnhofsnähe oder im Bereich der Stadt Seelze auf.

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, weiß und trägt einen grauen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine dicke graue oder schwarze Wollmütze, eine dicke graue oder schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose sowie weiße Turnschuhe. Zudem führte er einen großen Rucksack mit sich. Auffällig ist außerdem ein medizinischer Zugang im Halsbereich.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615, über den Notruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /trim, nash

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