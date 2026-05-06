Polizeidirektion Hannover

POL-H: Roldy R. (40) aus Anderten vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Hannover (ots)

Seit dem 06.05.2026 sucht das Polizeikommissariat Hannover-Misburg nach dem 40 Jahre alten Roldy R. Der Mann wurde zuletzt am Mittwochmittag in einer Wohnunterkunft in Hannover-Anderten gesehen. Da der Vermisste medizinische Hilfe benötigt und bislang nicht angetroffen werden konnte, fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihm und veröffentlicht ein Foto des 40-Jährigen.

Roldy R. wurde am 06.05.2026 durch Mitarbeiter einer Wohnunterkunft in Hannover-Anderten als vermisst gemeldet. Der 40-Jährige verließ die Unterkunft am Mittwochmittag in unbekannte Richtung und kehrte seitdem nicht zurück.

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und hat helle Dreadlocks. Zuletzt war er mit einer lila Trainingsjacke sowie einer Jeanshose mit dem Aufdruck der US-amerikanischen Flagge bekleidet.

Nach Eingang der Vermisstenmeldung leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Personenspürhund, ein sogenannter Mantrailer, wurden zur Suche nach dem Mann eingesetzt. Da Roldy R. auf medizinische Hilfe angewiesen ist, kann eine Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden.

Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto des Vermissten.

Wer Roldy R. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3515 beim Polizeikommissariat Hannover-Misburg zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /ms

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