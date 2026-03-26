Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 92-Jährige aus Barsinghausen vermisst - Wer kann Hinweise geben?

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Hannover (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einer seit Donnerstag, 26.03.2026, vermissten Seniorin aus Barsinghausen die Bevölkerung um Mithilfe. Die 92-Jährige wurde in den Morgenstunden noch von einer Nachbarin an beziehungsweise in ihrer Wohnung gesehen und verschwand dann spurlos. Aufgrund einer Erkrankung ist eine Eigengefährdung anzunehmen. Wer hat die Vermisste gesehen und kann Hinweise zu ihrem Verbleib geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Barsinghausen wurde Ilse K. am Donnerstagmorgen zwischen 06:00 und 07:00 Uhr im Bereich ihrer Wohnung in der Straße "Am Klingeberg" in Barsinghausen beobachtet. Als die Tagespflege gegen 07:30 Uhr an der Wohnung klingelte, war die Seniorin bereits in unbekannte Richtung verschwunden. Aufgrund einer Erkrankung ist die Vermisste womöglich orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

Sämtliche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Zudem liegen keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der Frau vor.

Die Seniorin ist circa 1,65 Meter groß, relativ und möglicherweise mit einem Rollator unterwegs. Sie trägt graues lichtes Haar, eine Brille und womöglich einen blauen Mantel sowie eine Umhängetasche.

Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105-5230 oder über Notruf 110 zu melden. /ram

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