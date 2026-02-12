Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jähriger aus Schulenburg vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Mit Hilfe eines Fotos bittet die Polizei die Bevölkerung bei der Suche nach einem vermissten 15-Jährigen aus dem Bereich Pattensen um Mithilfe. Der Junge verschwand am Donnerstag, 12.02.2026, von seiner Anschrift im Ortsteil Schulenburg und kehrte bis zum späten Abend nicht nach Hause zurück. Da eine Eigengefährdung anzunehmen ist, hofft die Polizei auf Zeugen, die den Jugendlichen gesehen haben und Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Springe meldete die Mutter des Jungen diesen am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr bei der Polizei als vermisst, nachdem er gegen 15:10 Uhr von zu Hause angeblich zu einem Hausarzttermin in eine Praxis im Ort aufgebrochen war, dort jedoch nie erschienen ist. Auch kehrte er bis zum späten Abend nicht in sein Elternhaus zurück. Die Polizei geht von einer Eigengefährdung des Jungen aus und bittet um Zeugenhinweise.

Auch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach Charlie Ramus W. blieb zunächst ohne Erfolg, weshalb man nun auf Hinweise von Zeugen hofft, die den Vermissten möglicherweise gesehen haben.

Charlie Rasmus W. ist circa 1,60 groß und schlank. Er trägt kurze helle Haare und eine silberne Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem dunkelgrünen Pullover, mit einer schwarzen Jacke sowie mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. An den Füßen trug er weiße Turnschuhe, vermutlich der Marke Nike.

Zeugen, die den Jungen seit den Nachmittagsstunden gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat in Springe unter Telefon 05041-770 8115 oder über Notruf 110 zu melden. /ram

