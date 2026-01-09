Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Junge Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht öffentlich mit einem Foto nach Caroline U. Die Vermisste entfernte sich am 09.01.2026, gegen 16:00 Uhr, im Innenstadtbereich von Hannover von ihrer Begleitung und kann seit dem nicht gefunden werden. Aufgrund der Wetterlage und des körperlichen Zustands von der jungen Frau geht die Polizei von einer potenziellen Lebensgefahr aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte verließ die 19-jährige Caroline U. gegen 16:00 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Großen Packhofstraße und ist seit dem verschwunden. Angehörige, die mit ihr gemeinsam in der Innenstadt unterwegs waren, verloren sie aus den Augen und baten schließlich die Polizei um Hilfe bei der Suche.

Caroline U. ist 19 Jahre alt und ca. 160cm groß. Sie hat lange schwarze Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine auffällige Daunenjacke mit orangenen, roten und gelben Streifen. Zudem war sie mit einer hellen, bunten Mütze und einer dunkelbraunen Hose bekleidet.

Die Vermisste ist nicht ihrem Alter entsprechend entwickelt, sodass aufgrund der Witterungsverhältnisse trotz angemessener Winterkleidung eine potenzielle Gefahr für sie besteht.

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Antreffen der Gesuchten.

Hinweisgebende, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer 0511-109 2815 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden./ pol

