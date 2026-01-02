Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Hannover-Nordstadt vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt sucht seit Dienstag, 30.12.2025, nach der 16-jährigen Sophie M. Die Jugendliche wurde von Mitarbeitenden einer Jugendhilfeeinrichtung im hannoverschen Stadtteil Nordstadt, in der sie derzeit lebt, als vermisst gemeldet. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Sophie M. zuletzt am 30.12.2025 in der Jugendhilfeeinrichtung gesehen. Sie verließ diese mit unbekanntem Ziel und kehrte entgegen vorheriger Absprachen nicht zurück.

Die Polizei hat bereits die nähere Umgebung der Einrichtung sowie bekannte Aufenthalts- und Anlaufadressen überprüft, bislang jedoch ohne Erfolg. Da Sophie M. minderjährig ist, bereits seit mehreren Tagen vermisst wird und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun mithilfe eines Fotos öffentlich nach der Jugendlichen.

Sophie M. ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange, dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkelblaue, leicht glänzende, gesteppte Winterjacke sowie sehr weit geschnittene sogenannte "Baggy"-Jeans.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Sophie M. geben können, werden dringend gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /trim, nash

