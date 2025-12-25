Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Manuela G. gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht nach der vermissten Manuela G.. Die Frau wurde zuletzt von Familienmitgliedern um 17:30 Uhr an Heiligabend, 24.12.2025, zu Hause gesehen. Von dort entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos, sodass die Polizei nun öffentlich mit Fotos der Gesuchten um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte hielt sich die Vermisste zunächst am 24.12.2025 bei Ihrer Familie im hannoverschen Stadtteil Döhren auf. Von dort entfernte sie sich gegen 17:30 Uhr und kehrte seit dem nicht wieder zurück. Angehörige meldeten die Frau am 25.12.2025 als vermisst. Die 54-Jährige könnte aufgrund einer Erkrankung auf Hilfe angewiesen sein. Konkrete Anlaufadressen oder regelmäßige Aufenthaltsorte sind nicht bekannt. Der eigentliche Wohnort der Vermissten befindet sich in der Region Hannover (Sehnde).

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Manuela G. mit einer grauen Wollmütze, einer glänzenden khakifarbenen Daunenjacke, einer dunkelblauen Jeans und braunen Stiefeln bekleidet. Angehörige beschreiben sie als ca. 165cm groß und von sehr schlanker Statur. Die Haare trägt die Frau sehr kurz geschoren und weiß.

Zeugen, die die Frau gesehen und/oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden./ pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell