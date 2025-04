POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 13-Jähriger vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Joud S. geben?

Hannover (ots) - Auf einem Spielplatz in der Nordstadt ist es am Dienstag, 01.04.2025, zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Eine Frau wurde dabei leicht, ein Mann schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Hergang und bittet um Hinweise von Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich eine 30-jährige Hannoveranerin am Dienstag gegen 14:00 ...

mehr