Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 74-jähriger Senior aus Hannover-Mittelfeld vermisst - Wer hat Willi F. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Samstag, 29.03.2025, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Döhren nach einem vermissten 74-Jährigen. Dieser hatte am Samstag seine Wohnung verlassen und war mit seinem E-Bike in unbekannte Richtung davongefahren. Entgegen jeglicher Gewohnheiten kehrte er bislang nicht zurück. Da der Senior aufgrund seines Gesundheitszustandes Hilfe benötigt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ der 74-jährige Willi F. am 29.03.2025 gegen 13:00 Uhr seine Wohnung und fuhr mit seinem E-Bike in unbekannte Richtung davon. Entgegen jeglicher Gewohnheiten kehrte er bislang nicht zurück. Eine Absuche an beliebten Anlaufadressen blieb erfolglos. Dort konnte er nicht angetroffen werden. Andere Such- und polizeilichen Maßnahmen verliefen ebenfalls erfolglos. Da Willi F. aufgrund einer fortschreitenden Demenz und Orientierungslosigkeit auf Hilfe angewiesen ist, sind mehrere Einsatzkräfte auf der Suche nach ihm. Da er bislang nicht angetroffen wurde, bittet die Polizei nun mit Hilfe von Fotos des Vermissten und seines Fahrrades die Bevölkerung um Hilfe.

Willi F. ist ca. 1,75 Meter groß und schlank. Er hat kurze grau-rote Haare und Sommersprossen. Der Vermisste trägt eine dunkelblaue Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans und dunkelblaue Sneakers mit weißen Sohlen. Weiterhin hat er eine braune Tasche bei sich. Das Fahrrad des Willi F. ist ein rotes E-Bike der Marke "Specialized".

Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten und/oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 zu melden. /pk

