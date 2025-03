POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jährige aus dem Sahlkamp erneut vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Dienstagmorgen hat sich ein Motorradfahrer auf einem schwarzen Motorrad einer Kontrolle der Autobahnpolizei an der Autobahnabfahrt Lehrte entzogen. Anschließend floh er auf der B443 in Richtung Burgdorf. Die Polizei Hannover sucht nun nach Zeugen. Polizeikräften der Autobahnpolizei Hannover fiel am 04.03.2025, gegen 9:20 Uhr, auf der A2 Richtung ...

mehr