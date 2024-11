Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jähriger aus Hannover-Sahlkamp vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Hannover (ots)

Seit Freitag, 15.11.2024, sucht die Polizei nach dem vermissten 16-jährigen Joel S. aus dem Stadtteil Hannover-Sahlkamp. Der Jugendliche war zuletzt am Donnerstag, 14.11.2024, am frühen Morgen im elterlichen Haus gesehen worden und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Der Vermisste bedarf dringender medizinischer Behandlung, weshalb die Polizei nun mittels Foto öffentlich nach ihm sucht und die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Nach ersten Erkenntnissen der zuständigen Polizeistation Hannover-Sahlkamp/ Vahrenheide begab sich der 16-Jährige am frühen Morgen des 14.11.2024 aus dem Haus im Stadtteil Sahlkamp und wurde dort zuletzt von seinen Eltern gesehen. Bereits am 14.11.2024 soll er schon nicht mehr in der Schule gewesen sein. Die Polizei suchte mit mehreren Einsatzkräften nach dem Jungen. Da die Maßnahmen bislang nicht zum Antreffen des Vermissten führten und er dringende medizinische Behandlung benötigt, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe und veröffentlicht Fotos von ihm.

Joel S. ist 1,68 Meter groß und schlank. Er hat schwarze, lockige Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen schwarzen Parka mit Fellkragen, einen schwarzen Rucksack, eine blaue Jeans und auffällige schwarz/rote Sneaker.

Möglicherweise ist Joel S. in Richtung Süddeutschland unterwegs und nutzt dafür die öffentlichen Verkehrsmittel. Zeugen, die Hinweise zu dem Vermissten und/oder seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 zu melden. /pol, ms

