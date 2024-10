Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Zehnjähriger Autist in Hannover verschwunden - Wer hat den Jungen gesehen und kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei Hannover bei der Suche nach einem vermissten Jungen die Bevölkerung um Unterstützung. Der zehn Jahre alte Autist, der aktuell in Hannover nur zu Besuch ist, verschwand am Freitagabend, 18.10.2024, und blieb bis zum Samstagmorgen verschwunden. Wer hat Bernard B. gesehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte meldete der Vater den Zehnjährigen am Freitagabend gegen 18:35 Uhr vermisst, nachdem der Junge eine halbe Stunde zuvor im Bereich der Bütersworthstraße in der Oststadt weggerannt war. Sowohl Vater als auch Sohn sind aktuell nur zu Besuch in Hannover und wohnen in der nahen Yorckstraße. Die Absuche dieses Bereichs blieb jedoch ohne Ergebnis.

Im weiteren Verlauf nahm die Polizei zwei weitere mögliche Aufenthaltsorte des Jungen verstärkt in Augenschein: Den Hauptbahnhof, da nicht auszuschließen ist, dass der Junge versucht, zurück nach Berlin zu fahren. Sowie die nahe Eilenriede, die durch die Polizei seit den frühen Morgenstunden des Samstags, mit Einsatzkräften, Mantrailern, Flächenspürhunden sowie mit Drohnen abgesucht wurde. Alle Maßnahmen führten bislang nicht zum Wiederauffinden von Bernard B.

Aufgrund des Alters des Jungen, bei dem zudem Autismus und ADHS diagnostiziert wurde, ist eine Eigengefährdung anzunehmen. Die Polizei fahndet daher nun mit Fotos des Jungen öffentlich und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Bernard B. hat kurze braune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Junge mit einer blauen Jeans, einem blauen T-Shirt oder Hemd mit dem Aufdruck/Schriftzug "Outside" bekleidet. Zudem trug er eine schwarz-weiß karierte Jacke. Zuletzt hatte der Vermisste ein helles Kuscheltier bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Jungen geben können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 oder jeder anderen Polizeidienststelle. /ram

