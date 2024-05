Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat 12-jährige Ivy W. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Dienstag, 28.05.2024, sucht das Polizeikommissariat Barsinghausen mit einem Foto nach der 12-jährigen Ivy Helena W. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Barsinghausen wurde die 12-Jährige zuletzt am 28.05.2024 gegen 10:00 Uhr an ihrem letzten Aufenthaltsort "Am Waldhof" in Barsinghausen gesehen. Etwa zweieinhalb Stunden später, gegen 12:30 Uhr, wurde Ivy W. bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Polizei geht derzeit von einer Eigengefährdung der Vermissten aus. Aus diesem Grund wurde umgehend eine Suche nach der 12-Jährigen eingeleitet. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei der unter anderem ein Personenspürhund eingesetzt wurde, nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Die Gesuchte ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Zuletzt war die 12-Jährige mit einer schwarzen Cargohose, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Baseballkappe bekleidet. Die Gesuchte trägt derzeit blonde Haare, die sie jedoch meist mit einer Kapuze bedeckt.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 12-Jährigen geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105-5230 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. / rod

