POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 85-jähriger Mann aus Lehrte vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Der seit Montagnacht, dem 25.03.2024, von der Polizei Hannover-Döhren gesuchte Frank Wolfgang G. ist in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in der Lister Meile im hannoverschen Stadtteil Mitte angetroffen worden. Beamte des Polizeikommissariats Hannover-Mitte stellten Frank Wolfgang G. am 27.03.2024 gegen 18.15 Uhr nach einem Hinweis eines ...

