Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte verletzen 32-Jährigen in Hannovers Innenstadt - Wer kann Hinweise zu den beiden Männern geben?

Hannover (ots)

Seit dem 31.01.2024 sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei unbekannten Männern, die im Verdacht stehen, im Oktober vergangenen Jahres einen 32-jährigen Hannoveraner nach einem vorangegangenen Streit mehrfach geschlagen und getreten zu haben. Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Männern geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes kam es am 13.10.2023 gegen 02:45 Uhr in der Innenstadt von Hannover zu einer Auseinandersetzung zweier Unbekannter mit einem 32-jährigen, im Verlaufe derer die unbekannten Täter zunächst mehrfach auf den Hannoveraner einschlugen. Auch als er bereits am Boden lag, traten ihm die Täter mehrfach gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten in die U-Bahn-Station am Kröpcke und von dort aus zu Fuß weiter in Richtung Opernplatz.

Die Polizei sucht nun mit Bildern, die unmittelbar nach der Tat von einer Überwachungskamera an der Haltestelle Kröpcke aufgenommen wurden, nach den unbekannten Tätern.

Einer der Angreifer ist etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, Anfang 20, schlank und hat dunkle Locken. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose mit weißen Streifen an der Außenseite, schwarze Schuhe und eine rote Jacke mit Kapuze. Dazu trug er eine dunkle Umhänge- oder Bauchtasche. Sein Komplize ist etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, schlank, Anfang 20 und hat blonde, kurze Haare mit hohem Haaransatz. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Pullover mit weißen Längsstreifen an den Ärmeln und weißen Schuhen bekleidet.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer kennt die beiden Personen auf den Fotos oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. / rod, nash

