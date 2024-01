Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 25-Jähriger aus Sehnde vermisst - Wer hat Peer Maurice M. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Freitag, 12.01.2024, sucht das Polizeikommissariat Lehrte mit Fotos nach dem 25-jährigen Peer Maurice M. Die Polizei sucht nach Zeugen die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte wurde der 25-jährige Sehnder zuletzt am 08.10.2023 in seiner Wohnung in der Achardstraße gesehen. Anhaltspunkte für eine Eigengefährdung lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Nunmehr liegen der Polizei neue Hinweise vor, die eine Eigengefährdung des 25-Jährigen begründen. Die Polizei kann daher nicht ausschließen, dass sich Peer Maurice M. in einer hilflosen Lage befindet. Die bisher eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen des 25-Jährigen. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Sehnder. Peer Maurice M. ist circa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Figur, blaue Augen und blonde Haare. Zuletzt trug er einen Vollbart.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132 827115 in Verbindung zu setzen. /san, rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell