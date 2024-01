Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 17-Jähriger aus Linden-Süd vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Masud M. geben?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen sucht seit Freitag, 29.12.2023, nach dem vermissten Masud M. aus dem hannoverschen Stadtteil Linden-Süd. Dieser hatte am Sonntag, 24.12.2023, die Wohnung seiner Eltern in unbekannte Richtung verlassen und kehrte seitdem nicht nach Hause zurück. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen verließ Masud M. die Wohnung seiner Eltern ohne die Angabe eines Ziels am Heiligabend gegen 11:00 Uhr. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist er dort nicht wieder angekommen. Sein Vater meldete den 17-Jährigen daraufhin am 29.12.2023 als vermisst. Aufgrund seiner Minderjährigkeit ist nicht auszuschließen, dass sich Masud M. in einer hilflosen Lage befindet.

Masud M. ist circa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat braune Augen und schwarze, leicht gelockte Haare, welche er kurz geschnitten trägt. Auffällig ist eine gut sichtbare Hörhilfe (Hörgerät) am linken Ohr des Vermissten. Zur Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens können keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 17-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3015 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. /aw, nash

