Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 13-Jährige vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Mia G. geben?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Lehrte sucht seit Montag, 01.01.2024, nach einer 13-Jährigen aus Lehrte. Mia G. gab an, ihre Freundin besuchen zu wollen, und kehrte nicht wie vereinbart nach Hause zurück. Aufgrund ihrer Minderjährigkeit kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich Mia G. in einer hilflosen Lage befindet, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte wollte die 13-Jährige am 29.12.2023 gegen Mittag zu ihrer Freundin fahren. Vereinbart war, dass Mia G. am 31.12.2023 nach Hause zurückkehrt. Einen letzten telefonischen Kontakt mit der Vermissten soll es nach Angaben der Angehörigen am 30.12.2023 gegeben haben. Da die 13-Jährige entgegen der Absprachen nicht nach Hause kam und auch telefonisch nicht erreichbar war, wurde sie am 01.01.2024 von ihrer Mutter als vermisst gemeldet.

Mia G. ist 1,67 Meter groß und schlank. Sie hat dunkelblondes oder rotbraunes, lockiges Haar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in der Zwischenzeit die Haare rot gefärbt hat. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war das Kind mit einem schwarzen Oversize-Pullover, einer olivgrünen Cargohose und weiß-pinken Nike-Air-Sneakern bekleidet. Außerdem führte Mia G. einen lilafarbenen Reebok-Rucksack mit sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132-8270 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. /nash, rod

