POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter überfällt mehrere Tankstellen in Hannover - Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben?

Mithilfe von Bildern von Überwachungskameras fahndet die Polizei Hannover nach einem mutmaßlichen Tankstellenräuber. Der Mann steht im Verdacht, in dem Zeitraum vom 08.11.2023 bis 09.12.2023 mindestens zehn Tankstellen im Stadtgebiet Hannovers überfallen zu haben. Wer kann Hinweise zu dem gezeigten Mann geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Beamten steht der unbekannte Mann im Verdacht im November und Dezember mindestens zehn Tankstellen im nördlichen Stadtgebiet Hannovers überfallen zu haben.

In neun von zehn Fällen bedrohte der unbekannte Tatverdächtige die anwesenden Tankstellenmitarbeitenden mit einem Messer und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete er dann fußläufig in unbekannte Richtung. In einem Fall konnte der Mann unmittelbar vor Tatbegehung von Überwachungskameras eines in der Nähe zum Tatobjekt befindlichen Supermarktes gefilmt werden, sodass sich die Polizei nun Hinweise auf den mutmaßlichen Täter erhofft.

Laut den Bildern ist der Gesuchte ca. 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Der Mann ist von schlanker Statur, hat sehr kurz geschnittene Haare und trug zum Zeitpunkt der Aufnahmen eine schwarze Weste mit Kapuze, darunter einen dunklen Pullover, eine dunkle Hose und weiße Sportschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich den Ermittlern unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /haa,dd

