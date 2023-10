Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Oleg Z. aus Hannover-Kleefeld gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit Freitag, 27.10.2023, wird ein 37-Jähriger Mann aus dem hannoverschen Stadtteil Kleefeld vermisst. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Oleg Z. geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeikommissariats Hannover-Südstadt verließ der Bremer ein Krankenhaus in der Carl-Neuberg-Straße am Freitag, 27.10.2023, gegen 17:30 Uhr, ohne Rücksprache mit dem medizinischen Personal zu halten. Bislang kehrte der 37-Jährige nicht dorthin zurück. Eine Mitarbeiterin der Klinik meldete Oleg Z. am Freitag, 27.10.2023, als vermisst. Der Gesuchte befindet sich derzeit in einer laufenden medizinischen Behandlung, weshalb eine Gefährdung für ihn nicht ausgeschlossen werden kann. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Gesuchte ist circa 1,80 Meter groß und schlank. Neben einem grauen Drei-Tage-Bart trägt er kurze, graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Vermisste mit einem grauen T-Shirt und einer ebenfalls grauen Jeans bekleidet. Oleg Z. führt einen Rucksack mit sich. Besonders auffällig: Es besteht die Möglichkeit, dass er noch einen Zugang am linken Handgelenk trägt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell