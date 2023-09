Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 71-jährige Seniorin vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover

Die Polizei Hannover sucht mithilfe eines Fotos nach einer Seniorin aus dem Pflegeheim. Nach dem Abendessen am 27.09.2023, gegen 18:00 Uhr, verließ sie das Heim und kehrte seitdem nicht wieder zurück. Die 71-Jährige ist auf ihre Medikamente angewiesen und benötigt möglicherweise ärztliche Hilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der zuständigen Polizeiinspektion Hannover meldete das Pflegeheim in der Lister Meile am 27.09.2023, gegen 20:00 Uhr, die 71-jährige Bewohnerin Ursula Lisa Gudrun W. als vermisst. Nachdem die Hannoveranerin ihr Abendbrot zu sich genommen hatte, verließ sie das Pflegeheim und ist bis jetzt nicht wiedergekehrt. Die 71-Jährige leidet an Diabetes und Demenz und benötigt dringend ihre Medikamente.

Die Polizei hat bereits weiterführende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. So wurde auch ein Mantrailer eingesetzt. Mantrailer sind speziell geschulte Hunde, die für das Auffinden von vermissten Personen eingesetzt werden. Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren bislang erfolglos. Aufgrund der Erkrankung der Seniorin kann die Polizei nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 71-Jährigen. Die Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur und kurze graue Haare. Bekleidet war sie mit einem gelben langen Mantel und einem blauen T-Shirt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2715 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. / san, nash

