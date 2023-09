Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Foto nach vermisstem 13-Jährigen Muhammed O. - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Wunstorf nach einem vermissten 13-Jährigen. Der Junge verschwand am gestrigen Tag. Zuletzt befand er sich am Mittwoch 13.09.2023 in seinem Elternhaus in Wunstorf, welches er verlassen hat und seitdem nicht zurückgekehrt ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Wunstorf meldete ein Familienangehöriger den 13-jährigen Muhammed O. am Mittwoch, 13.09.2023, als vermisst. Er verließ das Elternhaus gegen 14:30 Uhr und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich Muhammed O. weiterhin im Bereich Wunstorf bzw. Hannover aufhält.

Der Junge ist 1,60 Meter groß und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein schwarzes Basecap der Marke "Adidas", ein weißes Poloshirt, eine schwarzgraue Hose, eine schwarze Lederjacke mit grauer Kapuze und weiße Sneaker der Marke "Nike".

Hinweise auf den Verbleib des 13-jährigen Muhammed nimmt das Polizeikommissariat Wunstorf unter der Telefonnummer 05031 96940 entgegen. / DB, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell