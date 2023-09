Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat die 13-Jährige Solmass Y.-K. aus Lehrte gesehen?

Hannover (ots)

Seit der Nacht von Samstag, 09.09.2023, auf Sonntag, 10.09.2023, fahndet die Polizei mit Bildern nach der vermissten 13-Jährigen aus Lehrte. Sie verließ am Samstag, 09.09.2023, gegen 13:00 Uhr das Elternhaus in Lehrte und gab an sich mit einer Freundin treffen zu wollen. Bislang kehrte sie nicht nach Hause zurück. Mutmaßlich ist sie in Begleitung eines unbekannten jungen Mannes, welchen sie über Chats kennengelernt habe. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen den Polizeikommissariats Lehrte meldete eine Familienangehörige am Sonntag, 10.09.2023, gegen 01:15 Uhr das 13-jährige Mädchen als vermisst. Das Mädchen verließ am Samstag, 09.09.2023, gegen 13:00 Uhr das Familienhaus in Lehrte. Sie gab an, dass sie sich mit einer Freundin treffen wollte. Ermittlungen ergaben jedoch, dass sie sich jedoch nicht mit der Freundin getroffen hatte. Durch weitere Ermittlungen ergeben sich Hinweise darauf, dass das Kind mutmaßlich in Begleitung eines korpulenten, Mannes im Alter zwischen etwa 18 bis 25 Jahren ist, welchen sie in einem Chat kennen gelernt haben könnte. Weiterführende Ermittlungen haben ergeben, dass das Mädchen mit der Westfalenbahn am Samstag, 09.09.2023, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr von Lehrte nach Hannover zum Hauptbahnhof gefahren ist. Gegen 13:40 Uhr verließ sie den Hauptbahnhof in Richtung Ernst-August-Galerie mit der unbekannten männlichen Person. Mutmaßlich hält sich die 13-Jährige im Stadtgebiet von Hannover oder ggf. im nordrhein-westfälischen Kamen auf. Die Polizei kann derzeit eine Gefahr für Leib oder Leben des Mädchens nicht ausschließen.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, ist von schlanker Statur und hat lange, glatte, dunkle Haare. Sie ist bekleidet mit einem schwarzen, bauchfreien Shirt und langen Ärmeln, darunter einem schwarzen Top, einer schwarzen Cargohose und weißen Sneakern.

Wer Hinweise zum Aufenthaltstort der Solmass Y.-K. geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter der Rufnummer 05132 827-117, in Verbindung zu setzen. /bo

