Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Manfred E. aus der Wedemark gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Lehrte sucht seit Freitag, 04.08.2023, mit einem Foto nach dem vermissten Senioren Manfred E. Dieser verließ am Donnerstag, 03.08.2023, ein Krankenhaus im Sehnder Ortsteil Ilten und kehrte bislang nicht dorthin zurück. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten Mitarbeitende des Krankenhauses den 63-Jährigen am Donnerstag, 03.08.2023, als vermisst. Er verließ am gestrigen Donnerstag, 03.08.2023, gegen 15:15 Uhr ein Klinikum in der Rudolf-Wahrendorff-Straße und hat sich seither dort nicht wieder eingefunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem der Einsatz von Mantrailern (Personenspürhunde) führten bislang nicht zum Auffinden des Seniors. Manfred E. leidet unter anderem an einer dementiellen Erkrankung und ist auf Medikamente angewiesen, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der 63-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Manfred E. trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine auffällig rote Jacke, eine blaue Jeans, sowie eine Brille.

Zeugen die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132 827 115 zu melden. /DB, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell