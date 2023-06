POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat den Emilio K. aus Horst bei Garbsen gesehen?

Hannover (ots) - Eine männliche Person hat am Donnerstag, 22.06.2023, eine Gaststätte in Hannover-Mitte überfallen und Bargeld in dreistelliger Höhe erlangt. Mit der Beute flüchtete er aus der Gaststätte in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) Hannover betrat der Mann die Gaststätte in der Brüderstraße gegen ...

