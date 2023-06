Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Irene K. aus Lehrte gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Lehrte fahndet seit Montag, 12.06.2023, mit einem Foto nach der 88-jährigen Irene K. Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte hatte die Frau am 11.06.2023 gegen 17:45 Uhr ein örtliches Pflegeheim in der Iltener Straße selbstständig verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Zuletzt wurde sie am Sonntag, 11.06.2023, in der Nähe des "Alten Bahndamms" gesehen. Aufgrund einer Erkrankung geht die Polizei von einer akuten Gefahr für Irene K. aus. Eine seit Sonntag erfolgte Fahndung der Polizei, bei der unter anderem auch Mantrailer und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, verlief bislang erfolglos.

Die 88-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, hat weißes, kurzes Haar und ist von schlanker Statur. Bekleidet ist Irene K. mit einem hellblauen Wollpullover und einer hellen Hose. Auffällig ist d er gebeugte Gang und die zitternden Hände.

Wer hat die Seniorin gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132-8270. /desch, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell