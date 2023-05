Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisstes Kind aus Hannover in Berlin angetroffen

Hannover (ots)

Bereits seit dem 03.09.2021 sucht die Polizeiinspektion Hannover nach dem damals elf Jahre alten Antonio G und seiner Mutter Franziska T. Am Dienstag, 09.05.2023, wurden beide in Berlin wohlbehalten angetroffen. Der inzwischen 13-Jährige wurde an den Vater übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem vermissten Kind beteiligt haben.

Die Ursprungsmeldungen finden Sie unter folgenden Links: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5027127 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5019249 Die Fotos wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ric, nzj

