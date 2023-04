POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Senior aus Hannover-Vahrenwald vermisst - Wer hat Savo D. gesehen?

Hannover (ots) - Am Abend des 15.04.2023 haben mehrere Jugendliche versucht, einen 15-Jährigen und einen 13-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Mönckebergstraße in Hannover-Ahlem auszurauben. Die Polizei fahndete nach den Tätern und stellte vier Jungs, die nun als tatverdächtig gelten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und zur ...

