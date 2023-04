Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jährige aus Barsinghausen vermisst - Wer hat sie gesehen?

Hannover (ots)

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht das Polizeikommissariat Barsinghausen seit Donnerstag, 06.04.2023, nach einem vermissten Mädchen. Die 14 Jahre alte Wiktoria Oliwia K. verließ am späten Mittwochabend ihr Elternhaus und kehrte bislang nicht zurück. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Wiktoria Oliwia K. am späten Mittwochabend von den Eltern unbemerkt ihr Zuhause an der Rehrbrinkstraße in Barsinghausen. Sie entfernte sich in unbekannte Richtung und kehrte bis zum Donnerstagnachmittag nicht zurück. Seit ihrem Verschwinden fehlt von der der 14-Jährigen jede Spur. Am Donnerstag kamen zudem Mantrailer zum Einsatz, um nach der Vermissten zu suchen. Die Polizei erhofft sich nun zudem Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort des Mädchens und sucht deshalb mit einem Foto nach ihm.

Wiktoria Oliwia K. ist 1,56 Meter groß und von sehr schlanker Erscheinung. Sie trägt lange braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie vermutlich mit einem roten Kapuzenpullover, einer weißen Jogginghose der Marke Nike sowie weißen Nike-Turnschuhen bekleidet. Die Vermisste trägt zudem eine Kreuzkette und Ohrringe. Auffällig sind die verschiedenfarbigen Augen.

Hinweise zum Verbleib der 14-Jährigen nimmt das Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105 523-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. /ram

