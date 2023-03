Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 11-Jährige aus Laatzen vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Laatzen seit Mittwoch, 22.03.2023, nach einer vermissten 11-Jährigen. Lenie-Maya L. hatte sich am Morgen mit einer Mitschülerin für den gemeinsamen Schulweg verabredet, kam jedoch nicht zu dem Treffen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Laatzen sollte das Mädchen am Mittwochmorgen die Erich-Kästner-Schule in Laatzen-Mitte aufsuchen. Den Schulweg sollte sie laut Angaben ihres Vaters von ihrer Wohnanschrift an der Hildesheimer Straße in Rethen mit dem Fahrrad antreten. Es sei abgesprochen gewesen, dass sie mit dem Fahrrad fährt und sich auf dem Weg mit einer Mitschülerin an der Stadtbahn-Wendeschleife in Rethen trifft. Dort tauchte die 11-Jährige jedoch nicht auf.

Sämtliche Suchmaßnahmen nach Lenie-Maya L. verliefen bis zum späten Nachmittag ohne Erfolg. Da aufgrund des Alters des Mädchens eine Eigengefährdung anzunehmen ist, bittet die Polizei die Bevölkerung mit einem Foto des Kindes um Unterstützung bei der Suche.

Die Vermisste ist circa 1,62 Meter groß und schlank. Sie trägt braune schulterlange Haare. Möglicherweise ist die 11-Jährige mit einer schwarzen Jacke, einer weißen Jeans oder Jogginghose sowie weißen Stiefeln bekleidet. Zudem trug sie wahrscheinlich eine schwarze Schultasche bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Laatzen unter der Telefonnummer 0511 109-4315 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell