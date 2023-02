Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 56-Jähriger aus Pflegeheim vermisst - Wer kann Hinweise zum Verbleib von Reinhold S. geben?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren sucht seit Donnerstag, 02.02.2023, nach einem 56 Jahre alten Mann. Reinhold S. verließ ein Pflegeheim in der Wolfstraße im hannoverschen Stadtteil Waldheim in unbekannte Richtung und kehrte bislang nicht zurück. Krankheitsbedingt ist der 56-Jährige orientierungslos. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass er sich aktuell in einer hilflosen Lage befindet, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren wurde der 56-Jährige gegen 11:25 Uhr von einer Mitarbeiterin des Pflegeheims als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er gegen 08:00 Uhr in der Straße "Am Schafbrinke" in Höhe eines Supermarktes gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der 56-Jährige ist krankheitsbedingt stark desorientiert. Zudem benötigt er regelmäßig Medikamente. Deswegen kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte noch nicht zum Auffinden des 56-Jährigen.

Reinhold S. ist circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze graubraune Haare und einen grau melierten Vollbart. Besonders auffällig ist der leicht schwankende Gang des Mannes. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Reinhold S. eine dunkelgraue Jogginghose, dunkelblaue Sneaker und eine rostbraune Sweatjacke.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Reinhold S. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash, aman

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell