Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 26-Jähriger aus Ronnenberg vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mithilfe eines Fotos bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Ronnenberg. Der letzte Kontakt zu dem 26-Jährigen bestand am Donnerstag, 05.01.2023, danach verliert sich seine Spur. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Der vermisste Miguel Galileo D. hielt sich in den vergangenen Tagen in seinem Elternhaus in Ronnenberg auf. Am Donnerstag, 05.01.2023, gab es einen letzten telefonischen Kontakt zwischen dem Mann und seinen Eltern, danach verließ er offenbar das Haus mit bislang unbekanntem Ziel.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei bereits am Freitag, 06.01.2023 die Ermittlungen aufgenommen. Zuletzt verlief eine Absuche des näheren Wohnumfeldes mit sogenannten Mantrailer-Hunden am Samstag ohne Erfolg. Möglicherweise ist der 26-Jährige am Bahnhof Ronnenberg in einen Zug gestiegen.

Miguel Galileo D. ist etwa 1,75 Meter groß und 70 Kilo schwer. Er hat eine normale Statur sowie dunkle lockige Haare. Möglicherweise hat sich der Vermisste vor seinem Verschwinden den Bart abrasiert und seine Haare gekürzt. Zur Bekleidung liegen keine gesicherten Informationen vor.

Der 26-Jährige lebt eher zurückgezogen. Allerdings geht er gern in der Natur spazieren, mitunter auch in der Nacht. Ziele waren in der Vergangenheit unter anderem der Deister oder der Bereich Benther Berg.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes beziehungsweise zu Sichtungen nimmt das Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer 05109-5170 entgehen. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell