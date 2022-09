Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Frau aus Burgwedel vermisst - Polizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht nach einer seit Sonntag, 11.09.2022, vermissten Frau aus Burgwedel. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Nach einer ersten Auswertung der Spuren ist nicht auszuschließen, dass die 56-Jährige Opfer einer Gewalttat geworden sein könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 56-Jährige am Sonntagvormittag, 11.09.2022, mit einer Freundin verabredet, zu diesem Treffen jedoch nicht erschienen. Am Montag machte sich die Bekannte so große Sorgen um die Verschwundene, dass sie die Polizei informierte. Die Spurenlage am Wohnort der Frau an der Straße "Am Würmsee" sowie die Gesamtumstände ihres Verschwindens lassen jedoch nicht ausschließen, dass die 56-Jährige einer Gewalttat zum Opfer gefallen sein könnte. Aktuell ermittelt die Polizei jedoch in alle Richtungen.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise von Zeugen zum Verbleib der Burgwedelerin beziehungsweise zu den Umständen ihres Verschwindens. Zuletzt wurde sie am Samstagabend, 10.09.2022, gesehen.

Die Frau ist 56 Jahre alt und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie schulterlange, blonde und gelockte Haare.

Unter Umständen fiel Zeugen auch der Pkw der 56-Jährigen auf. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Mercedes Kombi, eine C 180 T-Limousine.

Die Polizei fragt: Wer hielt sich am Samstag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr im Bereich des Würmsees auf? Da das Grundstück unweit vom Würmsee entfernt liegt, waren in dieser Zeit möglicherweise auch Angler an dem Gewässer unterwegs.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /ram, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell